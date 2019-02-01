На Кубани КамАЗ въехал в Mercedes-Benz

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-01T10:21:02+03:00

Водитель иномарки был доставлен в районную больницу, где позже скончался

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В Краснодарском крае 48-летний приезжий из соседней Республики обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 статьи 264 УК РФ).

В конце ноября 2018 года в полицию поступило сообщение об аварии на автодороге Краснодар – Ейск.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они установили, что 48-летний житель города Нальчик, управляя КамАЗом, не справился с управлением. Из-за заноса он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки Mercedes-Benz, за управлением которого находился 44- летний житель станицы Северской Краснодарского края.

В результате водитель иномарки получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в районную больницу Щербиновского района, где позже скончался.

- В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU