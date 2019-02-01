2019-02-01T10:40:12+03:00
Общество

В Краснодаре 2 февраля пройдет концерт «Пока я помню, я живу»

Он посвящен памяти Григория Пономаренко
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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2 февраля исполняется 98 лет со дня рождения знаменитого композитора, народного артиста СССР. Григорий Пономаренко прожил на Кубани больше двадцати лет.

В честь этой даты завтра, 2 февраля, на площади у филармонии состоится митинг памяти. Он начнется в 15:00.

В 16:00 в филармонии имени Григория Пономаренко пройдет большой концерт «Пока я помню, я живу», на котором выступят коллективы и солисты учреждения.

- Композитор написал почти 5 тысяч музыкальных произведений разных жанров. Это оперетты, духовная хоровая музыка, музыка к кинофильмам, а также оратории, концерты и пьесы для оркестра народных инструментов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Песни композитора исполняли разные артиты - Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Ольга Воронец, Екатерина Шаврина, Клавдия Шульженко, Лев Лещенко и другие.

Напомним, Пономаренко приехал на Кубань в 1974 году и до конца жизни считал ее своим домом. Погиб композитор в автокатастрофе 7 января 1996 года.

В 2001 году в Краснодаре установили памятник и мемориальную доску на доме, где жил Григорий Пономаренко, а в 2005 году там открылся музей-квартира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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