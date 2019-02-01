2019-02-01T10:58:22+03:00
Общество

Под Джубгой нашли две мины времен ВОВ

Их ликвидировали на полигоне
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс- служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краюФото: пресс- служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю
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Под Джубгой обезвредили снаряды времен Великой Отечественной войны.

- В поселке Лермонтово нашли две минометные мины. 45-миллиметровые снаряды находились в грунте размытого берега реки Шапсуга, которая впадает в Черное море, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс- службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Предположительно, они пролежали в земли несколько десятков лет.

Пограничники вызвали на место обнаружения снарядов подрывников из краевого управления внутренних дел. Правоохранители выставили в прибрежной полосе оцепление, провели обследование и изъяли боеприпасы.

Сейчас две мины уже ликвидированы на полигоне.

Напомним, в порту Туапсе нашли бомбу времён Великой Отечественной войны. Ее вес составил 50 кг.

Во время проведения дноуглубительных работ в порту бомба всплыла на поверхность. Ее достали из воды и вывезли в безопасное место, чтобы никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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