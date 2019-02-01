2019-02-01T11:11:51+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе задержали нелегальных мигрантов из Центральной Азии

Их выдворили из России
Александра ПОДУШКО
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В Туапсинском районе задержали нелегальных мигрантов из Центральной АзииВ Туапсинском районе задержали нелегальных мигрантов из Центральной АзииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Туапсинском районе задержали уроженцев Центральной Азии. Их привлекли к административной ответственности и выдворили из страны.

Мигранты работали на строительном объекте в поселке Новомихайловский. Пограничники совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции при проверке документов обнаружили, что у граждан превышены сроки пребывания на территории России.

Также один из мужчин незаконно находился в стране уже около двух лет.

- Мигрантов из Центральной Азии привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ. В отношении обоих правонарушителей было принято решение о выдворении за пределы России. Им ограничили въезд в страну на 5 лет, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс- службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, из России выдворят гражданина Таджикистана за попытку перелета из Анапы в Ташкент. Он нарушил режим пребывания стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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