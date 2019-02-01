2019-02-01T11:26:40+03:00
Общество

В Краснодаре для школьников пройдет выставка «Абитуриент-2019»

Она откроется 8 февраля во Дворце спорта «Олимп»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре пройдет профориентационная выставка «Абитуриент-2019». Она откроется 8 февраля во Дворце спорта «Олимп» в 10:00.

Выпускники узнают о правилах приема в учебные заведения, конкурентоспособных профессиях на рынке труда. Преподаватели расскажут школьникам о факультетах и специальностях учебных заведений.

- Выставка «Абитуриент-2019» пройдет 8 февраля во Дворце Спорта «Олимп» по адресу: улица Береговая, 144 с 10:00 до 15:00. В мероприятии примут участие представители около 40 учебных заведений, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На выставке можно будет получить консультации, ознакомиться с образовательными услугами. Также выпускники школ смогут пройти профориентационное тестирование на базе мобильного центра занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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