2019-02-01T11:48:18+03:00
Происшествия

В Сочи пресекли незаконную деятельность по отлову «дворняг»

Поводом для проведения прокурорской проверки и иска в суд стали обращения жителей города
Александра ПОДУШКО
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В Сочи пресекли незаконную деятельность по отлову «дворняг»В Сочи пресекли незаконную деятельность по отлову «дворняг»Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Сочи пресекли незаконную деятельность по отлову и умерщвлению «дворняжек». Проверку провели после обращениям жителей города.

Прокуратурой было установлено, что организация на основании контракта, заключенного с администрацией, осуществляет деятельность по отлову безнадзорных домашних животных на территории Адлерского района Сочи. Но животных они убивали после отлова без предварительного содержания в течение 6 месяцев. Это является нарушением установленных требований.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском к администрации и специализированной организации . Но в ему было отказано. Не согласившись с судебным решением, прокурор обжаловал его в апелляционном порядке.

- Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, удовлетворила иск. Исполнение судебного постановления взято прокуратурой на контроль, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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