В Краснодаре на Ростовском шоссе тушат кровлю многоэтажки
Сообщение о пожаре в Краснодаре в жилом здании на Ростовском шоссе поступило на пульт дежурного МЧС 1 февраля в 10:15.
В 10:23 на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты.
- Спасатели выяснили, что в одной из многоэтажек произошло сильное задымление кровли, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Площадь возгорания составляла 30 квадратных метров. Пожар локлизовали в 10:50, в 10:57 его уже потушили.
На месте ЧП работали 24 человека и 8 единиц техники.
Спасатели эвакуировали жильцов из горящего здания. По предварительным данным, пострадал один человек. Его доставили в больницу.
Напомним, В Сочи загорелся торговый центр. На указанное место отправился отряд спасателей. Посетителей торгового центра немедленно эвакуировали. Причиной пожара могло послужить короткое замыкание.
ИСТОЧНИК KP.RU