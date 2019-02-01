2019-02-01T12:34:44+03:00
Происшествия

В Краснодаре на Ростовском шоссе тушат кровлю многоэтажки

Площадь возгорания составляет 30 квадратных метров
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре на Ростовском шоссе тушат кровлю многоэтажкиВ Краснодаре на Ростовском шоссе тушат кровлю многоэтажкиФото: Архив "КП"
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Сообщение о пожаре в Краснодаре в жилом здании на Ростовском шоссе поступило на пульт дежурного МЧС 1 февраля в 10:15.

В 10:23 на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты.

- Спасатели выяснили, что в одной из многоэтажек произошло сильное задымление кровли, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Площадь возгорания составляла 30 квадратных метров. Пожар локлизовали в 10:50, в 10:57 его уже потушили.

На месте ЧП работали 24 человека и 8 единиц техники.

Спасатели эвакуировали жильцов из горящего здания. По предварительным данным, пострадал один человек. Его доставили в больницу.

Напомним, В Сочи загорелся торговый центр. На указанное место отправился отряд спасателей. Посетителей торгового центра немедленно эвакуировали. Причиной пожара могло послужить короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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