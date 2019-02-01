Улицы Новороссийска перекроют во время проведения акции «Бескозырка»

СЕГОДНЯ 12:13 2019-02-01T12:13:28+03:00

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В Новороссийске 3 февраля пройдет акция «Бескозырка». 3 февраля будет перекрыт ряд улиц как для движения транспорта, так и для парковки легковушек.

Невозможно будет проехать по нескольким участкам:

1. С 13:00 до 21:00 по проспекту Ленина, на участке от Куникова до Молодежной;

2. По проспекту Ленина, на участке от Исаева до Молодежной с 16:00 до 21:00;

3. С 16:00 до 21:00 по улице Черняховского, на участке от Дзержнинского до Ленина.

Для участников и госте в городе-герое организуют парковки:

- по Ленина: от КП №1 Государственного морского университета имени Адмирала Ушакова до улицы Молодежной;

- по улице Героев Десантников, от проезда в сторону СОШ №10 до Ленина, по Пионерской, от проезда в сторону СОШ №10 доЛенина.

- Парковку для автобусов, которые будут подвозить участников акции организуют на площади перед Государственным морским университетом имени Адмирала Ушакова, - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Всех гостей и жителей Новороссийска просят заранее планировать передвижение по городу в это время.

ИСТОЧНИК KP.RU