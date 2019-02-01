На Кубани осудили мужчину, который расстрелял бывшую жену

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-01T12:30:02+03:00

От ранения она скончалась в больнице

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Судебная коллегия рассмотрела уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который убил свою бывшую супругу. Он был осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение оружия).

Решением суда он должен провести в тюрьме 11 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

- Было установлено, что 26 декабря 2017 года около 7:00 злоумышленник с огнестрельным оружием, заряженным патронами, разбил стекло проник в дом к бывшей 29-летней супруге. Он избил женщину и выстрелил ей в голову. Потерпевшую доставили в больницу, но через 2 часа она скончалась, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В суде мужчина вину в совершенных преступлениях признал частично.

Он подавал апелляционные жалобы, в которых сослался на суровость наказания. Говорил о том, что убил в им в состоянии аффекта. Он просил суд снизить ему назначенное наказание.

Прокурор представил доказательства, которые полностью опровергли доводы осужденного. Суд оставил приговор Лабинского городского суда без изменения.

Он уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU