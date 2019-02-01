СЕГОДНЯ 12:49 2019-02-01T12:49:21+03:00

В Сочи пройдет Кубок мира по хоккею среди любительских и ветеранских команд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадками турнира станут семь катков, расположенных в Олимпийском парке, на горном курорте «Роза Хутор» и в центре «Галактика

Изменить размер текста: A A

В Сочи с 14 по 20 апреля пройдет Кубок Мира по хоккею среди любительских и ветеранских команд EUROHA CUP - 2019.

- В турнире будут участвовать не только российские хоккеисты, но и команды из Бельгии, Германии, Казахстана, Канады, Китая, Словении, Молдавии и Киева. Соревнования будут проходить в трех возрастных категориях: от 19 до 35 лет, от 35 до 50 лет и старше 50 лет. 41 команда уже подала заявки на участие, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Турнир будет проводиться на семи площадках, расположенных в Олимпийском парке, на горном курорте «Роза Хутор» и в центре «Галактика. «Айсберг» и «Большой» станут главными ледовыми аренами.

В «Доме хоккея» для участников и гостей проведут различные конкурсы, выступят знаменитые российские музыканты.

Напомним, турнир проводятся с 1996. Команды-любители собираются раз в четыре года. В состязаниях они выявляют сильнейшего. Эти соревнования проходят в России впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU