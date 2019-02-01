На Кубани для производителей проведут обучающие семинары
На Кубани проведут обучающие семинары для начинающих производителей. На них будут присутствовать представители Министерства сельского хозяйства Краснодарского края, а также сотрудники центра координации поддержки экспорта и местного подразделения «Российского экспортного центра».
На мероприятии соберутся члены экспортоориефтированных компаний. Сотрудникам предприятий расскажут о том, как нужно находить партнеров за границей, как получить государственную поддержу на региональном, федеральном уровнях, в банковской среде.
- У наших предприятий есть большой потенциал по развитию экспорта. Продукция, которую они производят, конкурентноспособна и востребована на международном уровне, - отметил заместитель главы Кубани Андрей Коробка.
Также он подчеркнул, что у региона есть достаточное количество резурсов для того, чтобы увеличить годовой объем экспорта продукции АПК. В настоящее время он составляет примерно 2,2 млрд долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU