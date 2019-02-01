2019-02-01T13:13:45+03:00
Общество

На Кубани для производителей проведут обучающие семинары

На них новичкам расскажут, как экспортировать продукцию
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани для производителей проведут обучающие семинарыНа Кубани для производителей проведут обучающие семинарыФото: Евгения ГУСЕВА
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На Кубани проведут обучающие семинары для начинающих производителей. На них будут присутствовать представители Министерства сельского хозяйства Краснодарского края, а также сотрудники центра координации поддержки экспорта и местного подразделения «Российского экспортного центра».

На мероприятии соберутся члены экспортоориефтированных компаний. Сотрудникам предприятий расскажут о том, как нужно находить партнеров за границей, как получить государственную поддержу на региональном, федеральном уровнях, в банковской среде.

- У наших предприятий есть большой потенциал по развитию экспорта. Продукция, которую они производят, конкурентноспособна и востребована на международном уровне, - отметил заместитель главы Кубани Андрей Коробка.

Также он подчеркнул, что у региона есть достаточное количество резурсов для того, чтобы увеличить годовой объем экспорта продукции АПК. В настоящее время он составляет примерно 2,2 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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