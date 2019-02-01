Жителя Геленджика осудили за хищение земли на Тонком мысу

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-01T13:40:08+03:00

Его лишили свободы на четыре года

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Жителя Геленджика осудили за хищение земли.

- В 2014 году 51-летний злоумышленник обратился в архив за копией решения исполнительного комитета городского совета народных депутатов. В документе говорится о том, что в 1991 году мужчине предоставили земельный участок на Тонком мысу. Его площадь составила 400 квадратных метров. Позже данное решение отменили, о чем мужчина знал, потому что в 1992 году взамен этой земли ему дали другую в микрорайоне «Чайка». Ее площадь составила 500 квадратных метров, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратура Краснодарского края.

В архиве мужчине дали копию документа. Позже он обратился в Росреестр, зарегистрировал право собственности на участок и построил на нем жилой дом. По предварительным данным, ущерб составил более 2,3 млн рублей.

По данному факту в отношении жителя Геленджика возбудили уголовное дело. Городской суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорил его к четырём годам лишения свободы, а также обязал снести незаконно построенный дом.

Как сообщают сотрудники прокуратуры, землю у злоумышлением изъяли.

Мужчина обжаловал приговор. В январе судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела аппеляцию, но оставил жалобу без удовлетворения.

Приговор уже вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU