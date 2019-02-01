РГО выпустило книгу профессора из Краснодара

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-01T14:10:17+03:00

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Русское географическое общество выпустило новую книгу «География Гималаев». Ее написал профессор из столицы Кубани, заместитель председателя Краснодарское регионального отделения РГО Юрий Ефремов.

Материал для создания книги собрали участники научной экспедиции «Русское наследие Гималаев. Продолжение пути». Это путешествие возглавлял сам Ефремов.

В экспедиции ученые добыли образцы для физической географии и этнографический материал для музейного фонда общества. Помимо этого, они описали рельеф и геоморфологические процессы.

- Книга рассчитана на широкой круг читателей - от географов до путешественников, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил в пресс-службе РГО.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре для школьников пройдет выставка "Абитуриент-2019". Она пройдет 8 февраля во Дворце спорта "Олимп".

ИСТОЧНИК KP.RU