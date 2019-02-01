2019-02-01T14:37:26+03:00
Общество

На Кубани создадут госпрограмму по ремонту участков мировых судей

Об этом сообщает администрация региона
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани создадут госпрограмму по ремонту участков мировых судейНа Кубани создадут госпрограмму по ремонту участков мировых судей
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1 февраля прошло заседание координационного совета по вопросам деятельности блюстителей закона, участковых уполномоченных полиции и исправительных учреждений. На мероприятии приняли решение о создании государственных программ по капитальному ремонту участков мировых судей.

Планируется провести помещения в соответствии с инженерно-техническими нормами, также установить в них камеры видеонаблюдения, охранную, пожарную и тревожную системы.

- Программа поможет увеличить эффективность рассмотрения судебных споров, - пояснил руководитель краевого депортамента по обеспечению деятельности мировых судей Олег Буцкий.

Также он отметил, что нужно организовать профессиональную подготовку и повышение квалификации сотрудников аппаратов мировых судей.

Разрабатывать проект будет межведомственная рабочая группа при постоянном комитете ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защите граждан.

В текущем году капитальный ремонт участков мировых судей проведут в пяти районах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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