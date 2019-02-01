2019-02-01T14:38:48+03:00
Общество

В «Краснодар Водоканале» водителям вручили ключи от новой спецтехники

1 февраля на площадке автотранспортного цеха «Росводоканал Краснодар» состоялось торжественное вручение ключей от новой спецтехники
Юлия МАНАСИХИНА
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Автопарк предприятия пополнился 14 автомобилями различного назначения. Машины предназначены для проведения оперативных и текущих ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения, а также обследования артезианских скважин.

«Краснодар Водоканал» планомерно проводит мероприятия по техническому перевооружению автопарка и закупке новой спецтехники, предназначенной для эффективной работы в разных природно-климатических условиях. В 2016 - 2017 годах на техническое перевооружение автотранспортного цеха израсходовано около 50 млн рублей. В 2018 году на эти цели было направлено порядка 40 млн рублей.

Торжественную часть мероприятия открыл заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Андрей Киселев. Он поздравил специалистов предприятия с получением новой техники и пожелал им безаварийной работы.

«Очень приятно осознавать, что «Краснодар Водоканал» является положительным примером реализации инвестиционной программы на территории столицы нашего края, - сказал Андрей Киселев. - И сегодняшнее мероприятие – это тоже очень хорошее событие. Обновленная техника позволит повысить эффективность работы, а значит - улучшить качество обслуживания населения».

Перед собравшимися выступил заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Жилищиков. Он отметил, что краснодарский водоканал - одно из самых ответственных предприятий столицы Кубани.

«Мы видим снижение аварийности на сетях и это замечает каждый житель города Краснодара», - сказал Иван Жилищиков. – Как следствие, становится меньше обращений по качеству воды. И то, что водоканал вкладывает серьезные средства в обновление автопарка, поможет в дальнейшем обеспечить стабильную и надежную работу систем водопроводного и канализационного хозяйства на благо населения».

«Подобные мероприятия стали для нас традиционными и эту работу мы будем продолжать, - заявил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал Дмитрий Павлюченко. - 70 % техники нашего автопарка не превышает возраст в 3 года. Обновление необходимо для того, чтобы мы могли эффективно трудиться, вовремя реагировать на те ситуации, которые возникают в городе, своевременно выполнять все планово-предупредительные работы. В этом году планируется приобрести еще 8 единиц спецтехники – это будут автомобили для промывки систем канализации, илососы, поливомоечные машины – то есть, вся та техника, которая позволит нам обеспечивать качественное водоснабжение и водоотведение в городе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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