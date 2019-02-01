В Краснодаре пойдёт выставка «Судьба Державы»

СЕГОДНЯ 14:57 2019-02-01T14:57:40+03:00

На ней будет представлено около 100 картин на историческую и православную тематику

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В Краснодарском музее имени Ф. А. Коваленко пройдёт выставка «Судьба Державы». На ней посетителям представят около 100 работ художника Павла Рыженко на историческую и православную тематику.

- Выставку проведут в период краевого месячникам оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Она будет посвящена защитникам Отечества за его многовековую историю. Посетят мероприятие школьники и студенты, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Павел Рыженко родился в 1970 году в Калуге. Умер художник в 2014 году в Москве. За время своей профессиональной деятельности он вписал особую страницу в историю отечественного искусства. За свет этого Рыженко стал заслуженным художником РФ.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 2 февраля в Краснодаре пройдет концерт "Пока я помню, я живу". Он посвящен памяти Григория Пономаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU