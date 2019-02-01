В больницы Кубани купили новое оборудование

СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-01T15:17:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В больницы Кореновского, Абинского, Красноармейского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов купили новое оборудование, а именно по биохимическому и гематологическому анализатору.

В честь этого провели торжественное мероприятие. На нем присутствовали заместитель губернатора Анна Минькова, гендиректор КТК Николай Горбань, министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

- Оборудование купили в Японии. Его общая стоимость составила 20 миллионов рублей. Приобрели оборудование за счёт благотворных средств, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новые биохимические анализаторы отличаются не только высокой скоростью (они делают 270 тестов в час), но и точностью, что, без сомнения, очень важно. Помимо этого, у них имеется автоматический режим анализа, встроенная трехуровневая система контроля качества, а также они могут подключаться к лабораторной информационной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU