2019-02-01T15:17:37+03:00
Общество

В больницы Кубани купили новое оборудование

Его цена составила 20 миллионов рублей
Татьяна СМИРНОВА
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В больницы Кубани купили новое оборудованиеВ больницы Кубани купили новое оборудование
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В больницы Кореновского, Абинского, Красноармейского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов купили новое оборудование, а именно по биохимическому и гематологическому анализатору.

В честь этого провели торжественное мероприятие. На нем присутствовали заместитель губернатора Анна Минькова, гендиректор КТК Николай Горбань, министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

- Оборудование купили в Японии. Его общая стоимость составила 20 миллионов рублей. Приобрели оборудование за счёт благотворных средств, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новые биохимические анализаторы отличаются не только высокой скоростью (они делают 270 тестов в час), но и точностью, что, без сомнения, очень важно. Помимо этого, у них имеется автоматический режим анализа, встроенная трехуровневая система контроля качества, а также они могут подключаться к лабораторной информационной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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