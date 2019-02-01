2019-02-01T16:03:21+03:00
Общество

На инвестфоруме в Сочи Кубань представит концепцию «Умный город»

О проектах цифровизации рассказал губернатор Вениамин Кондратьев
Татьяна СМИРНОВА
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На инвестфоруме в Сочи Кубань представит концепцию «Умный город»На инвестфоруме в Сочи Кубань представит концепцию «Умный город»
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В Сочи пойдёт Российский инвестиционных форум. На нем пилотов федерального проекта, а именно Сочи, Краснодар и Новороссийск, объединят в общую экспозицию, и они представят концепцию «Умный город».

Как сообщает администрация Краснодарского края, на стенде площадью около 180 квадратных метров продемонстрируют цифровизацию в жизни муниципалитетов: умное ЖКХ, умный транспорт и так далее.

Также на форуме в формате интерактивных презентаций представят проекты «Телемедицина», «Система управления транспортными потоками», «Система интеллектуального управления ЖКХ».

- Мы хотим не только показать перспективу развития крупнейших краевых агломераций, но и позиционировать новую инвестиционную политику региона, - сообщили в администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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