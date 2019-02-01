На инвестфоруме в Сочи Кубань представит концепцию «Умный город»
В Сочи пойдёт Российский инвестиционных форум. На нем пилотов федерального проекта, а именно Сочи, Краснодар и Новороссийск, объединят в общую экспозицию, и они представят концепцию «Умный город».
Как сообщает администрация Краснодарского края, на стенде площадью около 180 квадратных метров продемонстрируют цифровизацию в жизни муниципалитетов: умное ЖКХ, умный транспорт и так далее.
Также на форуме в формате интерактивных презентаций представят проекты «Телемедицина», «Система управления транспортными потоками», «Система интеллектуального управления ЖКХ».
- Мы хотим не только показать перспективу развития крупнейших краевых агломераций, но и позиционировать новую инвестиционную политику региона, - сообщили в администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU