В Краснодаре почтут память Григория Пономаренко

СЕГОДНЯ 16:10 2019-02-01T16:10:14+03:00

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Завтра 2 февраля 2019 года исполняется 98 лет со дня рождения композитора, народного артиста СССР Григория Пономаренко. Он прожил на Кубани более двадцати лет. В честь этого события в 15:00 у здания краевой филармонии начнется митинг памяти. В 16 часов стартует большой концерт «Пока я помню, я живу», на котором выступят коллективы и солисты учреждения.

- Творческое наследие Григория Пономаренко насчитывает более 4,5 тысяч музыкальных произведений разных жанров. Он писал оперетты, духовную хоровую музыку, музыку к кинофильмам, а также оратории, концерты и пьесы для оркестра народных инструментов, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства культуры.

В разные годы песни композитора исполняли такие артисты, как Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко, Лев Лещенко и другие. Имя Г.Ф. Пономаренко носят школы искусств в станице Выселки, поселке Новомихайловском, музыкальная школа в Краснодаре и Славянске-на-Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU