2019-02-01T16:33:58+03:00
Экономика

В Брюховецком районе построят новый логистический центр

Инвестпроект оценивается в 850 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Брюховецкий район планирует подписать соглашение о строительстве крупного логистического центра европейского уровня с немецкой компанией. Это произойдет в рамках Российского инвестиционного форума-2019 в Сочи. В центре будет осуществляться хранение минеральных удобрений, элитных семян и аналогичной продукции.

- Ожидается, что логистический комплекс будет состоять из двух складов площадью 10 тыс. кв. м каждый. Здесь сможет храниться до 120 тысяч тонн грузов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Помимо возведения складских помещений будет построена вся необходимая инфраструктура, проведено озеленение территорий, а также проложены дороги и подъездные пути к комплексу.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 850 млн рублей, а его реализация продлиться до 2020 года. После завершения строительства на объекте смогут получить работу около 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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