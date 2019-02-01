В Новороссийске охранники торгового центра избили двух 15-летних девочек

СЕГОДНЯ 16:44 2019-02-01T17:25:24+03:00

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31 января в Новороссийске в "Красной площади" двое охранников избили 15-летних девочек.

Две сестры отдыхали на пятом этаже, когда к ним подошли сотрудники центра и напали, не объяснив причин. Одну девочку ударили кулаком по лицу, другую - протащили по лестнице за волосы. Подростки рассказали, что ничего плохого в торговом центре они не делали.

Часть инцидента попала на видео. На кадрах видно, как мужчины тащат одну из девочек по пожарной лестнице за волосы, а она громко кричит и пытается освободиться.

У девочек уже сняли побои.

Подростки являются членами военно-патриотического казачьего общества.

- Девочки стоят на хорошем счету: принимают участие в полевых выездах, различных соревнованиях, - об этом "Нашей газете Новороссийск" рассказал заместитель атамана СКОПО по работе с молодежью Константин Багро.

- Сообщение о конфликте в торговом центе поступило в отделение полиции вечером 31 января. По данному факту проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе УМВД по Новороссийску.

ИСТОЧНИК KP.RU