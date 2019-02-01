СЕГОДНЯ 16:53 2019-02-01T16:53:04+03:00

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Сотрудники УЭБиПК и УКОН ГУ МВД России по Краснодарскому краю провели в Краснодаре операцию, в результате которой было пресечено распространение контрафактных лекарственных препаратов.

- Полицейские получили оперативную информацию о том, что 27-летний житель столицы Кубани продает препараты для повышения потенции. В результате проведенной контрольной закупки на одной из улиц краевого центра, злоумышленник продал полицейским около 3 тысяч таблеток за 105 тысяч рублей, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники силовых ведомств установили, что приобретенный товар не зарегистрирован в органах Росздравнадзора и имеет признаки подделки. В частности, упаковка препарата отличается от оригинальной, отсутствует перевод на русский язык о производителе и импортере продукции.

В Краснодаре задержали продавца контрафактной "Виагры".

Все лекарственные препараты направили на экспертизу, а материалы о задержании – в СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия решения в порядке статьи 144-145 УПК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU