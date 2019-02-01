2019-02-01T17:09:27+03:00
Звезды

Жителям Кубани покажут познавательное кино

В регионе пройдут открытые показы картин Русского географического общества
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодарском крае пройдут открытые показы научно-популярных, биографических и документальных кинолент о географии и истории России и мира. Их автором выступает Русское географическое общество.

– Благодаря кинолекторию РГО, жители Краснодарского края смогут бесплатно посмотреть современные художественные и документальные фильмы о природе, географии, истории России, а также выдающихся соотечественниках, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального отделения Русского географического общества.

Стоит отметить, что в рамках реализуемого РГО проекта, ежемесячно на Кубани будет проводиться до 20 открытых кинопоказов в кинотеатрах и домах культуры. В частности, в феврале жители Новороссийска смогут посетить серию лекториев, в ходе которых увидят документальные фильмы «Второе рождение линкора» и «Географы – Великой Победе». В Геленджике покажут «Мир открытий», а в Армавире фильм «Живая Ладога».

ИСТОЧНИК KP.RU

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