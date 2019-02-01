2019-02-01T17:36:08+03:00
Общество

На Кубани врачи восстановили пенсионерке тазовые кости

Они были повреждены в результате ДТП
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани врачи восстановили пенсионерке тазовые костиНа Кубани врачи восстановили пенсионерке тазовые кости
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Кубанские врачи восстановили тазовые кости 62-летней женщине.

- Пенсионерку доставили в краевую больницу на вертолете санавиации. Женщина попала в аварию, в результате которой она сильно пострадала: у неё выявили закрытые многооскольчатые переломы костей таза, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.

Пострадавшую прооперировали, это заняло почти пять часов.

Как сообщают сотрудники Минздрава, хирурги провели реконструкцию всех повреждений, предотвратив осложнения.

Теперь женщине осталось пройти реабилитацию. Инвалидность ей не грозит.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в больницы Краснодарского края купили оборудование. Его стоимость составила 20 миллионов рублей. Новые биохимические и гематологические анализаторы приобрели за счет благотворительных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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