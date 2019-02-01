На Кубани адвоката осудят за смертельное ДТП
В Крымском районе осудят адвоката ДТП со смертельным исходом.
Аварии произошла 30 декабря 2017 года на трассе Краснодар- Вехрнебаканский.
- Согласно данным следствия, мужчина ехал за рулём автомобиля марки Mercedes-Benz E300. Он превысил допустимую скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Focus. В результате водитель Ford получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Также пострадали его 26-летний брат и 57-летний дядя. Их госпитализировали, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.
По данному факту в отношении адвоката возбудили уголовное дело. Его материалы отправили в суд.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на Кубани КамАЗ въехал в иномарку. Водитель легковушки умер в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU