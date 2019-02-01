На Кубани адвоката осудят за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 18:02 2019-02-01T18:02:16+03:00

Он нарушил правила дорожного движения: превысил скорость и выехал на встречку

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В Крымском районе осудят адвоката ДТП со смертельным исходом.

Аварии произошла 30 декабря 2017 года на трассе Краснодар- Вехрнебаканский.

- Согласно данным следствия, мужчина ехал за рулём автомобиля марки Mercedes-Benz E300. Он превысил допустимую скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Focus. В результате водитель Ford получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Также пострадали его 26-летний брат и 57-летний дядя. Их госпитализировали, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

По данному факту в отношении адвоката возбудили уголовное дело. Его материалы отправили в суд.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на Кубани КамАЗ въехал в иномарку. Водитель легковушки умер в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU