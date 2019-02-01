2019-02-01T18:10:13+03:00
Общество

За десять лет из аварийного жилья переселили 12 тысяч кубанцев

До 2024 года ещё 2,5 тысячи обретут хорошие дома
Татьяна СМИРНОВА
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За десять лет из аварийного жилья переселили 12 тысяч кубанцевЗа десять лет из аварийного жилья переселили 12 тысяч кубанцевФото: Олег РУКАВИЦЫН
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1 февраля прошла встреча губернатора края Вениамина Кондратьева и председателя комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Игоря Шпектора. На мероприятии стало известно, что на Кубани за десять дет из аварийного жилья переехали 12 тысяч человек.

Ещё 2,5 тысячи жителей края обретут новые и хорошие дома до 2024 года в рамках национального проекта, сообщил губернатор.

В течение нескольких дней Шпектор и члены Общественной палаты Краснодарского края оценивал работу водо- и теплоснабжения в столице региона, также оценил условия переселившихся граждан. На встрече он сообщил главе Кубани о наличии слабых мест, но в целом остался доволен.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на Кубани создадут госпрограмму по ремонту участков мировых судей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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