В Краснодаре отключат светофоры на одном из оживленных перекрестков

СЕГОДНЯ 18:12 2019-02-01T18:12:13+03:00

Электронные регулировщики не будут работать на пересечении улиц Северная и Октябрьская

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В Краснодаре в 22.00 часов 1 февраля до 6 утра 2 февраля отключат светофоры на пересечении ул. Северной и ул. Октябрьской. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ.

— Специалисты полностью заменят оборудование и произведут установку нового. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными на этом перекрестке, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в Краснодаре 31 января около 18:30 на улиц Крылатой в районе ТРЦ OZ Mall произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 27-летняя девушка ехала за рулем автомобиля марки Skoda со стороны трассы М-4 «Дон» в сторону хутора Ленина. Она сбила мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП женщина погибла на месте, мужчина с тяжелыми травмами госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU