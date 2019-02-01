В Краснодаре водитель иномарки сбил 46-летнюю женщину
1 февраля около часа дня в Краснодаре на пересечении улиц Фадеева и 8 марта произошло ДТП.
Мужчина, сидевший за рулем автомобиля марки Daewoo Nexia, двигался в сторону Мачуги. Перед поворотом он не уменьшил скорость, в результате сбил 46-летнюю женщину. Пострадавшая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов и карета скорой помощи. Женщину доставили в местную больницу.
- В настоящее время виновность 30-летнего водителя в произошедшем определяют автоинспекторы, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в краевой столице на улице Крылатой иномарка сбила двух пешеходов. В результате 61-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм, а 41-летнего мужчину доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU