2019-02-01T18:30:29+03:00
Происшествия

В Краснодаре водитель иномарки сбил 46-летнюю женщину

ДТП произошло на переходном переходе
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре водитель иномарки сбил 46-летнюю женщинуВ Краснодаре водитель иномарки сбил 46-летнюю женщинуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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1 февраля около часа дня в Краснодаре на пересечении улиц Фадеева и 8 марта произошло ДТП.

Мужчина, сидевший за рулем автомобиля марки Daewoo Nexia, двигался в сторону Мачуги. Перед поворотом он не уменьшил скорость, в результате сбил 46-летнюю женщину. Пострадавшая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов и карета скорой помощи. Женщину доставили в местную больницу.

- В настоящее время виновность 30-летнего водителя в произошедшем определяют автоинспекторы, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в краевой столице на улице Крылатой иномарка сбила двух пешеходов. В результате 61-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм, а 41-летнего мужчину доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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