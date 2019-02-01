2019-02-01T18:49:20+03:00
Общество

В Краснодаре сделают тротуар около школы № 5

Учебное заведение располагается по ул. Парковой
Максим ОСОКИН
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Школа №5 г. Краснодара. Фото: открытые источникиШкола №5 г. Краснодара. Фото: открытые источники
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В Краснодаре возле школы №5 по ул. Парковой появится пешеходная дорожка. По словам местных жителей, вопрос с устройством тротуара не могли решить из-за ширины дороги, которая не позволяет организовать полноценный пешеходный путь. При этом водители часто паркуются вдоль школьного забора, что еще больше затрудняло подход к учебному заведению.

- Сейчас вопросом обустройства пешеходной дорожки прорабатывается профильными службами города, специалисты предложат наиболее приемлемый вариант, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что местное население подняло вопрос об аварийном состоянии пятиэтажки по ул. им. Котовского, 117. Жители дома жалуются на появившиеся в стенах трещины. Сейчас идет поиск подрядчика, который займется капитальным ремонтом здания.

Также жители дома по ул. им. Тургенева, 136 озабочены открытием неподалеку пункта приема стеклотары. Из-за этого здесь стали появляться личности, ведущие асоциальный образ жизни. С владельцем пункта проведут профилактическую беседу, а данный район включат в маршрут патрулирования полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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