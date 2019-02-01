2019-02-01T18:55:08+03:00
Происшествия

В Новороссийске мужчина позвонил правоохранителям и рассказал о бомбе в кафе

Это было ложное сообщение
Татьяна СМИРНОВА
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В Новороссийске мужчина позвонил правоохранителям и рассказал о бомбе в кафеВ Новороссийске мужчина позвонил правоохранителям и рассказал о бомбе в кафеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Новороссийске мужчина позвонил в отделение полиции и рассказал, что в одном из кафе города находится бомба. Сообщение оказалось ложным.

Сотрудники УФСБ России по Кубани установили личность звонившего, а также его Местонахождение. Злоумышленником оказался 59-летний уроженец Саратовской области.

- Мужчину задержали. По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в порту Туапсе во время дноуглубительных работ нашли бомбу времён Великой Отечественной войны. Она всплыла на поверхность, ее вес составил 50 кг. 200-миллиметровый снаряд достали из воды и вывезли в безопасное место, где позже обезвредили и ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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