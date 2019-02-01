В пригородных автобусах Краснодара вырастет стоимость проезда

СЕГОДНЯ 19:34 2019-02-01T19:34:28+03:00

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В Краснодаре с 22 февраля на трех пригородных маршрутах— № № 136А, 157А и 176А вырастет стоимость проезда. Максимальный размер платы на маршруте № 136А увеличится на 4 руб., на маршруте № 157А — на 5 руб., на маршруте № 176А — на 2 руб.

- Повышение стоимости проезда обусловлено переходом на нерегулируемый тариф. При этом все льготы для отдельных категорий граждан будут сохранены, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Добавим, в столице Кубани действует социальный проездной в пригородном транспорте на фиксированное количество поездок в месяц. За 20 поездок необходимо заплатить 350 рублей, за 40 — 700 руб. Таким образом, стоимость одной поездки не превышает 17 руб. 50 коп. Эта льгота действует для 20 категорий горожан, утвержденных решением городской Думы. Среди таковых категорий, в частности, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55, а также — школьники и студенты очной формы обучения, пенсионеры, инвалиды, учащиеся из многодетных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU