На Кубани назначен новый министр труда и социального развития

СЕГОДНЯ 19:43 2019-02-01T19:43:36+03:00

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Министром труда и социального развития Краснодарского края назначен Сергей Гаркуша. Он имеет большой опыт работы в системе социальных служб Кубани. Чиновник за несколько лет прошел путь от рядового специалиста до заместителя министра труда и социального развития региона.

- Сергей Гаркуша родился 5 июня 1981 года в Краснодаре. После школы он проходил обучение в Российском государственном социальном университете по специальности «Юриспруденция», рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

В 2008-2009 Гаркуша занимал различные должности в администрации Краснодара. В 2009 году перешел на работу в министерство труда и соцразвития края. Здесь он до 2015 года занимал должности начальника отдела по вопросам государственной службы и кадров, начальника управления по социальному обслуживанию и реабилитации инвалидов, замминистра социального развития и семейной политики Краснодарского края.

В 2014 году Сергей Гаркуша получил медаль III степени «За выдающийся вклад в развитие Кубани».

ИСТОЧНИК KP.RU