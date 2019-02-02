На Кубани случилось 12 пожаров

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-02T09:11:23+03:00

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Краевые спасатели отчитались о происшествиях за минувшие сутки. Специалисты ликвидировали возгорания в жилых домах и зафиксировали повреждения берегоукрепительных сооружений.

- Приняты меры по ликвидации последствия пожара в многоквартирном доме в Новороссийске, Сочи и других населенных пунктах, - сообщает ГУ МЧС края. – В Мостовском и Лабинском районах зафиксировали повреждение берегоукрепителной дамбы.

ИСТОЧНИК KP.RU