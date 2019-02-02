В Новороссийске на стене изобразили высадку десанта

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-02T09:29:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне Всероссийской акции "Бескозырка" в Новороссийске на стене музея-заповедника, расположенного на проспекте Ленина, изобразили высадку куниковского десанта.

Авторами граффити являются члены краснодарского творческого объединения "Stenaclab" Алексей Серебренников, Евгений Колпаков, Павел Бибишев и Светозар Фефелов. Они создали уличную картину при поддержке регионального отделения ОНФ.

Граффити создан по мотивам творения Виктора Пузырькова "Черноморцы". Он отличается от оригинала только оттенком. В работе Пузырькова присутствуют более темные и суровые оттенки. А на стене - много цвета морской волны.

Уличную картину создали с помощью обычного прожектора, такие устанавливают в школьных кабинетах. Для верхней части "полотна" граффисты использовали специальный подъемник, сообщает интернет-портал Новоросстартап.

ИСТОЧНИК KP.RU