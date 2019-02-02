В Новороссийске увеличат стоимость проезда и уменьшат количество автобусов

СЕГОДНЯ 09:43 2019-02-02T09:43:37+03:00

Об этом стало известно на конференции при замглаве города Александре Яменскове

Изменить размер текста: A A

В Новороссийске прошел конкурс перевозчиков в рамках вступившего в силу закона, который регулирует правила перевозок граждан и требования к транспортным организациям. В результате на линии города выйдет меньше автобусов, увеличится стоимость проезда, а также салоны станут более комфортными. Об этом стало известно на конференции при заместителе главы Новороссийска Александре Яменскове.

Транспорт, соответствующий требованиям нового закона, выйдет на линии в феврале. В каждом автобусе будет электронное табло, голосовые оповещения, кондиционеры, камеры видеонаблюдения и кассовые аппараты. Данные изменения дойдут и до транспорта малого и среднего класса.

Также введут новые маршруты и скорректируют старые. Уменьшат количество транспорта (это сделают для того, чтобы разгрузить центр города) , однако он будет ходить чаще и перевозить больше пассажиров. Как это можно сделать, неизвестно.

Выходить на линии города автобусы станут в 5:30, уходить - в 23:00. С 21:00 водители смогут незначительно увеличивать тариф.

Помимо этого, вне зависимости от протяженности маршрута повысятся цены на проезд примерно на 2-3 рубля.

Вопрос о льготах в транспорте малого и среднего класса остается открытым, сообщает интернет-портал Новоросстартап.

ИСТОЧНИК KP.RU