В Калининском районе полицейские задержали мужчину за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 11:11 2019-02-02T11:11:10+03:00

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Наркотик правоохранители нашли жителя в хозпостройке, где изъяли две стеклянные банки с растительной массой серо-зеленого цвета. Позже экспертиза установила, что это была марихуана.

- В отделе полиции подозреваемый пояснил, что хранил наркотик с целью личного потребления, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU