2019-02-02T11:18:30+03:00
Общество

В Краснодаре ищут мужчину, который вышел из больницы и пропал

Пенсионера не могут найти с конца прошлого года
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: поисковый отряд "Лиза Алерт"ФОТО: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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Житель станицы Елизаветинской 64-летний Николай Мальков вышел из больницы по улице Красных Партизан 27 декабря 2018 года. С того времени с ним не могут выйти на свзяь.

- Рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые до плеч, носит усы. Одежда: темно-серый свитер со вставками фигур в виде ромбов различных цветов, черные брюки, черно-белые тапочки, - сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Всем, кто обладает какой либо информацией о местонахождении Малькова Николая Николаевича, просим обращаться по телефону 89282718061 (Светлана), либо в ближайшее отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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