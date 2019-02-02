2019-02-02T13:42:22+03:00
Общество

В станице Староминской поезд сбил двух людей насмерть

Девушка погибла на месте, а мужчина скончался в больнице
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Трагедия случилась 1 февраля в станице Староминской. Возле железнодорожных путей отмечал свой день рождения 41-летний мужчина в компании 22-летней девушки. Они выпивали и во время празднования не заметили, как по путям мчался поезд, который затем сбил обоих.

- По предварительным данным, мужчина и девушка распивали спиртное, сидя около железной дороги, - сообщили в южном СУТ СК России. - Девушка погибла на месте, а мужчину забрали медики, но спасти его не удалось. По факту ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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