В станице Староминской поезд сбил двух людей насмерть

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-02T13:42:22+03:00

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Трагедия случилась 1 февраля в станице Староминской. Возле железнодорожных путей отмечал свой день рождения 41-летний мужчина в компании 22-летней девушки. Они выпивали и во время празднования не заметили, как по путям мчался поезд, который затем сбил обоих.

- По предварительным данным, мужчина и девушка распивали спиртное, сидя около железной дороги, - сообщили в южном СУТ СК России. - Девушка погибла на месте, а мужчину забрали медики, но спасти его не удалось. По факту ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU