В Новороссийске начались соревнования по самбо
Турнир посвящен высадке десанта на Малую землю
ФОТО: Пресс-служба администрации края
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Соревнования начались 2 февраля в СК «Патриот». В них участвуют 280 спортсменов со всей страны.
- Кубань представляют более 100 спортсменов в возрасте от 13 до 14 лет. Самбисты из Краснодара, Новороссийска и Крымского района оспорят путевку на первенство России. Закончится турнир 3 февраля, - сообщает пресс-служба администрации края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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