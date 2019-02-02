В Новороссийске начались соревнования по самбо

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-02T12:54:09+03:00

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Соревнования начались 2 февраля в СК «Патриот». В них участвуют 280 спортсменов со всей страны.

- Кубань представляют более 100 спортсменов в возрасте от 13 до 14 лет. Самбисты из Краснодара, Новороссийска и Крымского района оспорят путевку на первенство России. Закончится турнир 3 февраля, - сообщает пресс-служба администрации края.

ИСТОЧНИК KP.RU