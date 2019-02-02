На Кубани женщина обманула дольщиков на 74 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:15 2019-02-02T15:15:24+03:00

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С 2009 по 2010 годы Татьяна Ларионова без разрешения на строительство многоквартирных жилых домов начала строить дома на садовых участках.

- На долевое участие в строительстве домов в Сочи повелись 55 граждан, их обманули на 74 млн рублей. Суд Сочи приговорил женщину к пяти годам в колонии общего режима, но адвокат осужденной обжаловал приговор, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. - Краснодарский краевой суд приговор первой инстанции оставил без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU