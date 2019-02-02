Жители Краснодара собирают подписи для продления трамвайных путей
О строительстве продлении трамвайных и троллейбусных маршрутов в крайцентре говорят давно. В прошлом году свершилось чудо, и немного продлили маршрут троллейбусов на улице Восточно-Кругликовской. Но рост инфраструктуры не поспеваем за потребностями населения. Местные жители Музыкального микрорайона решили не ждать властей и начали действовать сами.
- Мы требуем продлить трамвайные пути от конечной остановки на улице Солнечной, до улицы Петра Метальникова, - написано в сообщении.
Петицию подают одному из местных депутатов. Когда все-таки удастся сдвинуть с мертвой точки продление трамвайных путей, пока неизвестно.
ФОТО: Типичный Краснодар
ИСТОЧНИК KP.RU
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