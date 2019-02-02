2019-02-02T17:18:19+03:00
Общество

В Краснодаре нашли ветерана ВОВ, который не помнит, как ушел из дома

94-летний житель Апшеронска попросил о помощи на улице крайцентра
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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В полицию обратился местный житель, который сообщил, что на улице Весенней к нему обратился ветеран ВОВ. Дедушка не помнил, как он вышел из дома и попал в Краснодар.

- На место прибыл наряд ППС, - сообщает сотрудник пресс-службы УВД Краснодара Артем Коноваленко. - 94-летний житель города Апшеронска ничего не помнит и не понимает, что находится в Краснодаре. При дедушке был паспорт и удостоверение ветерана ВОВ: Самосюк Сергей Кириллович, 23.02.1924 года. Сергея Кирилловича передали медикам. Сейчас мы ищем родственников ветерана, что его супругу в Апшеронске зовут Людмила.

Кто знает этого человека, сообщите по телефону 88612508776.

ИСТОЧНИК KP.RU

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