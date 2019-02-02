В Краснодаре нашли ветерана ВОВ, который не помнит, как ушел из дома
В полицию обратился местный житель, который сообщил, что на улице Весенней к нему обратился ветеран ВОВ. Дедушка не помнил, как он вышел из дома и попал в Краснодар.
- На место прибыл наряд ППС, - сообщает сотрудник пресс-службы УВД Краснодара Артем Коноваленко. - 94-летний житель города Апшеронска ничего не помнит и не понимает, что находится в Краснодаре. При дедушке был паспорт и удостоверение ветерана ВОВ: Самосюк Сергей Кириллович, 23.02.1924 года. Сергея Кирилловича передали медикам. Сейчас мы ищем родственников ветерана, что его супругу в Апшеронске зовут Людмила.
Кто знает этого человека, сообщите по телефону 88612508776.
ИСТОЧНИК KP.RU