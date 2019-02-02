2019-02-02T18:52:22+03:00
Общество

Полиция Краснодара нашла родственников потерявшегося ветерана ВОВ

В крайцентр 94-летний дедушка приехал к врачу
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: УВД КраснодараФОТО: УВД Краснодара
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В полицию обратился местный житель, который сообщил, что на улице Весенней к нему обратился ветеран ВОВ. Дедушка не помнил, как он вышел из дома и попал в Краснодар. К ветерану направились полицейские, которые установили личность ветерна и передали его медикам.

- Полицией города Краснодара установлены родственники ветерана ВОВ - они жители Краснодара. Родные уже едут в отдел полиции, после этого заберут дедушку из медицинского учреждения, - официальный представитель УВД Краснодара Артем Коноваленко.

Предварительно установлено, что в Краснодар ветеран приехал вчера, в одно из лечебных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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