Полиция Краснодара нашла родственников потерявшегося ветерана ВОВ

СЕГОДНЯ 18:52 2019-02-02T18:52:22+03:00

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В полицию обратился местный житель, который сообщил, что на улице Весенней к нему обратился ветеран ВОВ. Дедушка не помнил, как он вышел из дома и попал в Краснодар. К ветерану направились полицейские, которые установили личность ветерна и передали его медикам.

- Полицией города Краснодара установлены родственники ветерана ВОВ - они жители Краснодара. Родные уже едут в отдел полиции, после этого заберут дедушку из медицинского учреждения, - официальный представитель УВД Краснодара Артем Коноваленко.

Предварительно установлено, что в Краснодар ветеран приехал вчера, в одно из лечебных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU