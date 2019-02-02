2019-02-02T19:00:16+03:00
Происшествия

На Кубани иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком

Погибли 2 человека
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: УВД КраснодараФОТО: УВД Краснодара
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Сегодня в 12:40 в 2 километрах от Краснодара «Тойота» врезалась в молоковоз. За рулем легковушки находились 17-летний и 29-летний уроженцы Бурятии, которые приехали в крайцентр на заработки.

- Водитель иномарки зацепил колесами обочину и не справился с управлением авто, затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся в лоб с Камазом. В результате аварии погиб водитель легковушки и его 29-летний пассажир.

Грузовиком управлял 48-летний житель города Кореновска, мужчина не пострадал. Известно, что иномарка погибшим не принадлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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