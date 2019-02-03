В Сочи проходит зимняя регата

СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-03T08:43:44+03:00

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В Сочи стартовал четвертый этап зимних соревнований Sochi Winter Cup. Он завершится 3 февраля.

- На зимнюю регату приехали спортсмены из разных уголков страны, всего 12 команд, - рассказали сайту «КП»-Кубань» организаторы.

3 февраля в Сочи проходит зачетная гонка. Всего же зимняя регата состоит из шести этапов. Первый начался еще в ноябре прошлого года, а шестой начнется в апреле. На курорте регата проходит уже несколько лет, впервые Сочи принял соревнования в ноябре 2015 года.

- Регата рассчитана на длинный уикэнд, с пятницы по воскресенье, и проходит в следующем формате: тренировочный день, два гоночных дня с теоретическими занятиями, а также вечерние мероприятия, - сообщили организаторы Sochi Winter Cup.

ИСТОЧНИК KP.RU