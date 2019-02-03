В краснодарском бомбоубежище открылась выставка оружия

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-03T10:01:07+03:00

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Ручные гранаты, мины, артиллерийские боеприпасы, средства связи и прочее оружие Красной армии, вермахта и союзников можно увидеть в Краснодаре на выставке, которая идет в рамках Месячника патриотической работы.

- Все предметы деактивированы, но при этом доступны для осмотра, - говорят организаторы. - Некоторые образцы можно взять в руки и сфотографироваться с ними.

Сама выставка развернулась в настоящем бомбоубежище рядом с ДК ЖД. Здесь можно не только посмотреть на оружие, но и послушать часовую лекцию о нем.

А в субботу, 2 февраля, провели экскурсию и для ребят из шахматной спортивной школы.

- Будущие гроссмейстеры услышали рассказы об оружии, истории создания гранат, познакомились с азами азбуки Морзе, заглянули под крышку телефонных аппаратов 30х-40х годов и научились сворачивать фронтовые письма-треугольнички, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в патриотической группе «Наследие». - Дети с огромным удовольствием фотографировались с винтовкой АВТ, легендарным ППС, примеряли кирасу СН-42.

Сама выставка работает до 21 февраля в музее экспериментальной археологии «ЭОНОС», который находится рядом с ДК ЖД в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU