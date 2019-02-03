2019-02-03T10:41:39+03:00
Общество

На Кубани прогнозируют до +17 тепла

Прогноз погоды в Краснодарском крае на 3-5 февраля
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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На Кубани распустились подснежники. Фото: Кавказский биосферный заповедникНа Кубани распустились подснежники. Фото: Кавказский биосферный заповедник
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Погода в Краснодарском крае установилась по-настоящему весенняя.

- В Краснодаре 3 февраля столбики термометра поднимутся до 11 градусов тепла днем, - сообщили «КП»-Кубань» кубанские синоптики. - Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 тепла.

На территории Кубани возможен, конечно, небольшой дождь, но на температуру воздуху он не повлияет.

- Днем 4-9 градусов, местами до тринадцати, - пояснили метеорологи. - На Черноморском побережье ночью и утром временами небольшой дождь, в горной части местами туман.

А вот 4 и 5 февраля в крае возможен туман. Зато днем будет тепло и солнечно. В южной половине региона прогнозируют до 14 градусов тепла. А на Черноморском побережье и вовсе столбики термометров поднимутся вверх до 17 градусов тепла.

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​Кто и как делает погоду на Кубани

Вообще, погоду делает бесчисленное множество людей. Это наблюдатели, связисты, синоптики и даже пес Кузьма (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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