4 февраля в Москве рассмотрят заявление об увольнении судьи, сбившего краснодарскую спортсменку

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-03T12:03:05+03:00

Изменить размер текста: A A

4 февраля в Москве пройдет заседание Высшей квалификационной коллегии судей России.

- В повестке дня и рассмотрение дела судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в коллегии судей. – Будем рассматривать его заявление о прекращении его полномочий судьи Краснодарского гарнизонного военного суда с 17 января 2019 года.

По закону просто так сложить полномочия судья не может, это должны решить именно на заседании Высшей квалификационной коллегии судей России.

Спортсменка Виктория Зверева

Напомни, судья Арсен Крикоров сам подал в отставку еще 16 января после громкого ДТП в Краснодаре.

21 декабря судья сбил на своем KIA Optima 18-летнюю спортсменку Викторию Звереву. На месте аварии он сначала предложил денег пострадавшей, а потом сунул визитку ее матери и уехал. Почти месяц он не выходил на связь со сбитой спортсменкой, у которой после ДТП случились проблемы с ногами. Однако, и нигде в полиции не было зафиксировано ДТП.

Делу дали ход только после того, как девушка опубликовала видео в соцсетях. Только после этого прокуратура взяла его под свой контроль, и сам судья решил сложить полномочия.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Сколько тебе нужно денег? Я дам и поеду»: В Краснодаре пьяный судья сбил спортсменку на пешеходном переходе и пытался скрыться

Пострадавшая в ДТП рассказала «Комсомолке» подробности произошедшего (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Судье, сбившему на пешеходе в Краснодаре 18-летнюю девушку, может грозить 15 суток ареста

Бывший (теперь уже!) служитель Фемиды Арсен Крикоров может получить 15 суток ареста за наезд на пешехода и оставление места ДТП. По крайней мере, к судье, который по закону и в отставке сохраняет свой неприкосновенный статус и прочие "коврижки", попробуют применить административное наказание (продолжение)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Краснодарский судья, сбивший девушку: Я не был пьян! С меня хотят три миллиона рублей

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров в разговоре с корреспондентом «КП-Кубань» заявил, что родственники потерпевшей требуют с него три миллиона рублей.

В Краснодаре пьяный судья сбил девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU