2019-02-03T12:03:05+03:00
Происшествия

4 февраля в Москве рассмотрят заявление об увольнении судьи, сбившего краснодарскую спортсменку

Арсена Крикорова уволит Высшая коллегия судей
Варвара ДЫМ
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Судья Крикоров. Фото: скриншот видеоСудья Крикоров. Фото: скриншот видео
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4 февраля в Москве пройдет заседание Высшей квалификационной коллегии судей России.

- В повестке дня и рассмотрение дела судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в коллегии судей. – Будем рассматривать его заявление о прекращении его полномочий судьи Краснодарского гарнизонного военного суда с 17 января 2019 года.

По закону просто так сложить полномочия судья не может, это должны решить именно на заседании Высшей квалификационной коллегии судей России.

Спортсменка Виктория Зверева

Спортсменка Виктория Зверева

Напомни, судья Арсен Крикоров сам подал в отставку еще 16 января после громкого ДТП в Краснодаре.

21 декабря судья сбил на своем KIA Optima 18-летнюю спортсменку Викторию Звереву. На месте аварии он сначала предложил денег пострадавшей, а потом сунул визитку ее матери и уехал. Почти месяц он не выходил на связь со сбитой спортсменкой, у которой после ДТП случились проблемы с ногами. Однако, и нигде в полиции не было зафиксировано ДТП.

Делу дали ход только после того, как девушка опубликовала видео в соцсетях. Только после этого прокуратура взяла его под свой контроль, и сам судья решил сложить полномочия.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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