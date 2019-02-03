2019-02-03T13:33:23+03:00
Происшествия

В Краснодаре водитель «копейки» врезался в столб и погиб

Авария случилась на улице Мачуги
Варвара ДЫМ
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Авария в Краснодаре. Фото: ГИБДД КраснодараАвария в Краснодаре. Фото: ГИБДД Краснодара
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Полиция сейчас выясняет обстоятельства ДТП, случившегося в Краснодаре в ночь на 3 февраля на улице Мачуги.

- 28-летний водитель ВАЗ-2101 двигался в сторону улицы Фадеева. Напротив дом по улице Мачуги, 163, не выдержал безопасный боковой интервал и врезался в столб, - рассказала сайту «КП»-Кубань» инспектор по пропаганде отдела безопасности ДПС ГИБДД Краснодара Ольга Запьянцева.

Водитель «копейки» от полученных травм погиб на месте.

А днем ранее под Краснодаром иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. В машине находились уроженцы Бурятии, которые приехали в крайцентр на заработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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