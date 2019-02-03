2019-02-03T14:37:23+03:00
Общество

В Сочи предупредили о лавинной опасности

Экстренное предупреждение действует до 5 февраля
Варвара ДЫМ
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Экстренные службы Сочи разослали предупреждение о лавиноопасности. - До 5 февраля в горах Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно, - говорится в сообщении МЧС. - В горах Сочи выше 500 метров - слабая лавинная опасность.

А тем временем синоптики прогнозируют потепление. На Черноморском побережье столбики термометра поднимутся до 17 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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