В Сочи предупредили о лавинной опасности
Экстренное предупреждение действует до 5 февраля
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Экстренные службы Сочи разослали предупреждение о лавиноопасности. - До 5 февраля в горах Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно, - говорится в сообщении МЧС. - В горах Сочи выше 500 метров - слабая лавинная опасность.
А тем временем синоптики прогнозируют потепление. На Черноморском побережье столбики термометра поднимутся до 17 градусов тепла.
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ИСТОЧНИК KP.RU